Сиявуш Гейдаров: В Азербайджане исторически существовала система мультикультурных ценностей

"Строительство новых молитвенных домов в Азербайджане является составной частью политики государства в этой области".

В Азербайджане исторически существовала система мультикультурных ценностей.

Как сообщает северное бюро Report, об этом заявил заместитель председателя Государственного комитета по работе с религиозными организациями Сиявуш Гейдаров на конференции на тему "Современные вызовы: межрелигиозное сосуществование" в Губинском районном Центре Гейдара Алиева.

По его словам, строительство новых молельных домов в Азербайджане - проявление внимания государства области обеспечения прав и свобод граждан.

Подчеркнув важность конференции, он напомнил, что в регионах Азербайджана совместно проживают представители различных религиозных общин, меньшинств и этнических групп.

Заместитель председателя Госкомитета подчеркнул, что восстановление и реконструкция историко-религиозных памятников, в том числе мечетей, церквей, синагог, а также строительство новых молитвенных домов являются составной частью политики, проводимой Азербайджанским государством в этой сфере.