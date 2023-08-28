О нас

Сиявуш Гейдаров: В Азербайджане исторически существовала система мультикультурных ценностей

Сиявуш Гейдаров: В Азербайджане исторически существовала система мультикультурных ценностей "Строительство новых молитвенных домов в Азербайджане является составной частью политики государства в этой области".
Религия
28 августа 2023 г. 15:33
Сиявуш Гейдаров: В Азербайджане исторически существовала система мультикультурных ценностей

В Азербайджане исторически существовала система мультикультурных ценностей.

Как сообщает северное бюро Report, об этом заявил заместитель председателя Государственного комитета по работе с религиозными организациями Сиявуш Гейдаров на конференции на тему "Современные вызовы: межрелигиозное сосуществование" в Губинском районном Центре Гейдара Алиева.

По его словам, строительство новых молельных домов в Азербайджане - проявление внимания государства области обеспечения прав и свобод граждан.

Подчеркнув важность конференции, он напомнил, что в регионах Азербайджана совместно проживают представители различных религиозных общин, меньшинств и этнических групп.

Заместитель председателя Госкомитета подчеркнул, что восстановление и реконструкция историко-религиозных памятников, в том числе мечетей, церквей, синагог, а также строительство новых молитвенных домов являются составной частью политики, проводимой Азербайджанским государством в этой сфере.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоSədr müavini: "Yeni ibadət evlərinin inşası dövlətimizin dini sahədə həyata keçirdiyi siyasətin tərkib hissəsidir"

Другие новости из категории

В Баку пройдет научная конференция “Наследие и культура евреев Северного и Восточного Кавказа”
В Баку пройдет научная конференция “Наследие и культура евреев Северного и Восточного Кавказа”
23 августа 2023 г. 12:35
Представители Албано-удинской общины посетили монастырь Худавенг
ФотоПредставители Албано-удинской общины посетили монастырь Худавенг
14 августа 2023 г. 12:27
В Баку пройдет Конференция европейских раввинов
В Баку пройдет Конференция европейских раввинов
3 августа 2023 г. 11:34
​​​​​​​Аллахшукюр Пашазаде: В Азербайджане никто не подвергается преследованиям из-за религиозных убеждений
​​​​​​​Аллахшукюр Пашазаде: В Азербайджане никто не подвергается преследованиям из-за религиозных убеждений
28 июля 2023 г. 12:07
На освобожденных территориях строятся 10 мечетей
На освобожденных территориях строятся 10 мечетей
28 июля 2023 г. 11:54
Сегодня день Ашура
Сегодня день Ашура
28 июля 2023 г. 00:00
Генассамблея ООН приняла осуждающую надругательство над священными книгами резолюцию
Генассамблея ООН приняла осуждающую надругательство над священными книгами резолюцию
26 июля 2023 г. 01:44
Главы МИД Ирана и ОАЭ осудили осквернение Корана в Швеции и Дании
Главы МИД Ирана и ОАЭ осудили осквернение Корана в Швеции и Дании
23 июля 2023 г. 21:02
Папа Римский хочет встретиться с патриархом Кириллом в Москве
Папа Римский хочет встретиться с патриархом Кириллом в Москве
23 июля 2023 г. 16:46
В Одессе из-за ракетной атаки РФ разрушен Спасо-Преображенский кафедральный собор
ФотоВ Одессе из-за ракетной атаки РФ разрушен Спасо-Преображенский кафедральный собор
23 июля 2023 г. 14:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi