В Уджаре прошло мероприятие на тему "Организация деятельности религиозных общин в борьбе с религиозным радикализмом"

Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ При организационной поддержке Госкомитета по работе с религиозными структурами и ИВ Уджарского района в Центре Гейдара Алиева города Уджар прошло мероприятие на тему "Организация деятельности религиозных общин в борьбе с религиозным радикализмом".

Как сообщили Report из комитета, на мероприятии присутствовали первый заместитель председателя Госкомитета по работе с религиозными структурами Сайяд Салахлы, заместитель уджарского регионального отдела Госкомитета Азим Рафиев, заместители главы ИВ Уджарского района Алиш Джабраилов, Шахла Абдуллаева и др.

Выступивший С.Салахлы заявил об ускорении процесса возвращения национально-духовных ценностей нашего народа после восстановления независимости Азербайджана. Он отметил особые заслуги в этом направлении общенационального лидера Гейдара Алиева.

Затем участникам мероприятия была роздана религиозная литература, издание которой было разрешено Госкомитетом по работе с религиозными структурами.