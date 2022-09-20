В Баку начал работу международный симпозиум на тему "Опыт совместного проживания в исламской культуре"

В Баку начал работу международный симпозиум на тему "Опыт совместного проживания в исламской культуре", организованный совместно Азербайджанским институтом теологии, Фондом поощрения духовных ценностей, факультетом исламских наук Университета Кырыккале и

В Баку начал работу международный симпозиум на тему "Опыт совместного проживания в исламской культуре", организованный совместно Азербайджанским институтом теологии, Фондом поощрения духовных ценностей, факультетом исламских наук Университета Кырыккале и Исследовательским центром исламских стран.

Как сообщает Report, в начале была почтена минутой молчания память шехидов, отдавших жизни ради защиты территориальной целостности Азербайджана.

Затем прозвучал Государственный гимн Азербайджана. В знак уважения к павшим ради защиты наших территорий студент Азербайджанского института теологии Амрах Эминов прочитал суры из Корана.

Целью проведения симпозиума является обсуждение ситуации с совместным проживанием представителей различных религий в контексте исламской культуры, изучение опыта мусульманских сообществ в данной сфере и продвижение его, выявление, сохранение и передача следующим поколениям вкладов специалистов и исследователей в соответствующей сфере, создание основы для увеличения числа научных, политических, общественных и индивидуальных исследований в этом направлении.