В Азербайджане завершена вакцинация религиозных деятелей

В Азербайджане завершена вакцинация религиозных деятелей.

В Азербайджане завершена вакцинация религиозных деятелей.

Об этом Report сообщил заместитель председателя Управления мусульман Кавказа гаджи Фуад Нуруллаев.

"После открытия мечетей религиозные деятели выполняют там функцию имама и совершают намаз. По этой причине их вакцинация была обязательной. УМК обратился в Объединение по управлению территориальными медицинскими подразделениями и организовал вакцинацию религиозных деятелей, были вакцинированы все, кто, не был привит. Только некоторым религиозным деятелям, возможно, было рекомендовано не вакцинироваться из-за перенесенной болезни. Они будут вакцинированы через определенное время", - сказал представитель УМК.

В Азербайджане с 10 июня возобновлена деятельность мест поклонения.