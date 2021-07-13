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В Азербайджане завершена вакцинация религиозных деятелей

В Азербайджане завершена вакцинация религиозных деятелей В Азербайджане завершена вакцинация религиозных деятелей.
Религия
13 июля 2021 г. 12:50
В Азербайджане завершена вакцинация религиозных деятелей

В Азербайджане завершена вакцинация религиозных деятелей.

Об этом Report сообщил заместитель председателя Управления мусульман Кавказа гаджи Фуад Нуруллаев.

"После открытия мечетей религиозные деятели выполняют там функцию имама и совершают намаз. По этой причине их вакцинация была обязательной. УМК обратился в Объединение по управлению территориальными медицинскими подразделениями и организовал вакцинацию религиозных деятелей, были вакцинированы все, кто, не был привит. Только некоторым религиозным деятелям, возможно, было рекомендовано не вакцинироваться из-за перенесенной болезни. Они будут вакцинированы через определенное время", - сказал представитель УМК.

В Азербайджане с 10 июня возобновлена деятельность мест поклонения.

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Версия на азербайджанском языке QMİ: Din xadimlərinin vaksinasiyası başa çatıb

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