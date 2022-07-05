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В Азербайджане проведено исследование по истории Гёй-мечети в Ереване

В Азербайджане проведено исследование по истории Гёй-мечети в Ереване 12:03
Религия
5 июля 2022 г. 13:01
В Азербайджане проведено исследование по истории Гёй-мечети в Ереване

Единственная сохранившаяся азербайджанская мечеть в Ереване - это Гёй-мечеть, но, к сожалению, она сегодня не функционирует как азербайджанская.

Как сообщает Report, об этом заявил исследователь, историк Сабухи Гусейнов, автор исследования ”Судьба квартала Тепебаши, последнего сохранившегося памятника азербайджанского национально-культурного и исторического наследия в Иреване - разрушение наследия азербайджанского народа в Армении“.

По словам С.Гусейнова, специалисты провели исследование по истории Гёй-мечети в Ереване. “В азербайджанском архиве находятся сотни, тысячи документов, где сообщается о работах по регулярному ремонту мечети, управлении фондом. Поэтому эта мечеть должна быть признана азербайджанской. Гёй-мечеть не имеет никакого отношения к Ирану, что подтверждают документы и исторические факты”.

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Версия на английском языке Azerbaijan conducts research regarding Blue Mosque in Yerevan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda İrəvandakı Göy məscidlə bağlı araşdırma aparılıb

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