В Азербайджане проведено исследование по истории Гёй-мечети в Ереване

12:03

Единственная сохранившаяся азербайджанская мечеть в Ереване - это Гёй-мечеть, но, к сожалению, она сегодня не функционирует как азербайджанская.

Как сообщает Report, об этом заявил исследователь, историк Сабухи Гусейнов, автор исследования ”Судьба квартала Тепебаши, последнего сохранившегося памятника азербайджанского национально-культурного и исторического наследия в Иреване - разрушение наследия азербайджанского народа в Армении“.

По словам С.Гусейнова, специалисты провели исследование по истории Гёй-мечети в Ереване. “В азербайджанском архиве находятся сотни, тысячи документов, где сообщается о работах по регулярному ремонту мечети, управлении фондом. Поэтому эта мечеть должна быть признана азербайджанской. Гёй-мечеть не имеет никакого отношения к Ирану, что подтверждают документы и исторические факты”.