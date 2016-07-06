Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ В Азербайджане отмечается праздник Рамазан.

Как сообщает Report, праздничный намаз будет совершен 6 июля в 09:00.

При совершении праздничного намаза в столичной мечети Тезепир будет участвовать и председатель Управления мусульман Кавказа шейхульислам хаджи Аллахшукюр Пашазаде.

Праздник продлится до 7 июля.

24 июня, то есть в 18-ый день месяца Рамазан, отмечалась первая ночь Гадр (ахья). Вторая ночь Гадр (ахья) пришлась на 26 июня (20-ый день месяца Рамазан), третья - на 28 июня (22-ой день месяца Рамазан), последняя ночь Гадр (ахья) - на 2 июля (26-ой день месяца Рамазан).

Одним из важных моментов поста является закят - фитра, который приходится на последний день месяца Рамазан.

Когда дается фитра - помощь бедным, учитываются все члены семьи. Ее обязательно нужно отдавать неимущим и нуждающимся семьям.