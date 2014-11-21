Управление по делам религии Турции решило построить по мечети в каждом университете страны

Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ Управление по делам религии Турции объявило о намерении построить по мечети в каждом университете страны. "Мечети ныне строятся более чем в 80 университетах, еще 15 будут открыты в 2015 году, - сообщил в интервью Анатолийскому агентству председатель управления Мехмет Гермез. - В нашей стране насчитывается 20 миллионов молодых людей, и мы хотим получить возможность дойти до каждого из них".

По его словам, в задачу имамов мечетей, которые, как это принято в Турции, получают зарплату от государства, будет входить оказание помощи молодым людям, оказавшимся в трудном положении. "Они (мечети) станут местами, где они (молодые) ощутят любовь Господа в своем сердце, - отметил Гермез. - Мы придаем большое значение наличию мечетей в городских университетах".