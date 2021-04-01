УМК о совершении хаджа

Пока нет никаких изменений касательно совершения хаджа

"С большой долей вероятности можно предположить, что и в этом году паломники из Азербайджана не смогут отправиться в хадж".

Об этом Report сообщили в Управлении мусульман Кавказа.

В УМК отметили, что пока нет никаких изменений касательно совершения хаджа:

"Учитывая, что и времени осталось немного, скорее всего, в этом году в хадж из нашей страны отправки не будет. Однако в любой момент все может измениться".

В прошлом году из-за пандемии коронавируса паломники из Азербайджана также не смогли совершить хадж.

В Азербайджане праздник Гурбан будет отмечаться 20-21 июля.