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УМК о совершении хаджа

УМК о совершении хаджа Пока нет никаких изменений касательно совершения хаджа
Религия
1 апреля 2021 г. 13:56
УМК о совершении хаджа
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"С большой долей вероятности можно предположить, что и в этом году паломники из Азербайджана не смогут отправиться в хадж".

Об этом Report сообщили в Управлении мусульман Кавказа.

В УМК отметили, что пока нет никаких изменений касательно совершения хаджа:
"Учитывая, что и времени осталось немного, скорее всего, в этом году в хадж из нашей страны отправки не будет. Однако в любой момент все может измениться".

В прошлом году из-за пандемии коронавируса паломники из Азербайджана также не смогли совершить хадж.

В Азербайджане праздник Гурбан будет отмечаться 20-21 июля.

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Версия на азербайджанском языке QMİ-dən Həcc ziyarəti açıqlaması

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