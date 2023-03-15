Саид Ахмед Хан: Исламофобия в разных странах проявляется по-разному

Политические деятели могут прятать исламофобию за сотрудничеством с мусульманскими странами.

Некоторые политические деятели могут скрывать исламофобию за сотрудничеством с мусульманскими странами.

Как передает Report, об этом доцент кафедры изучения Ближнего Востока и глобальных исследований в Университете Уэйна (CША) Саид Ахмед Хан заявил на международной конференции на тему "Исламофобия как специфическая форма расизма и дискриминации: новые глобальные и транснациональные вызовы" в Баку.

Он отметил, что существуют разные виды исламофобии, как, например, на бытовом и на политическом уровне.

"Иногда люди даже могут говорить, какие же мы исламофобы, если сотрудничаем с мусульманскими странами", - сказал Саид Ахмед Хан, добавив, что исламофобия в разных странах проявляется по-разному.

Он также напомнил об атаках на мечети в канадской провинции Квебек и в Новой Зеландии.