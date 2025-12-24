Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум
    Сафи Арпагуш: Религиозным институтам важно действовать сообща

    Религия
    • 24 декабря, 2025
    • 11:15
    Сафи Арпагуш: Религиозным институтам важно действовать сообща

    Религиозным институтам важно действовать сообща.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель Управления по делам религии Турции Сафи Арпагуш на открытии II Форума религиозных деятелей Азербайджана.

    По его словам, человечество переживает сложный период:

    "Хаос в мире с каждым днем углубляется. Во многих регионах, прежде всего в Палестине, сохраняются очаги конфликтов. В таких условиях есть большая потребность в построении мира, основанного на стабильности и благополучии. Поэтому религиозным институтам важно действовать сообща и реализовывать совместные проекты. Мы всегда готовы к такому сотрудничеству".

