В Азербайджане разработан новый правовой механизм против поддельной и опасной продукции

В Азербайджане разработаны и представлены правительству новые законодательные инициативы в целях усиления контроля безопасности на этапах производства, импорта и продажи непродовольственных потребительских товаров.

Об этом в интервью Report сообщил председатель Государственного агентства по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при президенте Эльнур Багиров.

По его словам, проекты разработаны при участии экспертов Министерства торговли Турции и направлены на обеспечение правильной маркировки непродовольственных товаров в соответствии с требованиями технических регламентов.

"Инициативы также служат предотвращению выпуска в оборот поддельной и опасной продукции. Такой подход будет способствовать защите здоровья и безопасности потребителей, а также формированию справедливой конкурентной среды на рынке", - сообщил председатель.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.