    В Азербайджане разработан новый правовой механизм против поддельной и опасной продукции

    Бизнес
    • 17 февраля, 2026
    • 18:45
    В Азербайджане разработан новый правовой механизм против поддельной и опасной продукции

    В Азербайджане разработаны и представлены правительству новые законодательные инициативы в целях усиления контроля безопасности на этапах производства, импорта и продажи непродовольственных потребительских товаров.

    Об этом в интервью Report сообщил председатель Государственного агентства по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при президенте Эльнур Багиров.

    По его словам, проекты разработаны при участии экспертов Министерства торговли Турции и направлены на обеспечение правильной маркировки непродовольственных товаров в соответствии с требованиями технических регламентов.

    "Инициативы также служат предотвращению выпуска в оборот поддельной и опасной продукции. Такой подход будет способствовать защите здоровья и безопасности потребителей, а также формированию справедливой конкурентной среды на рынке", - сообщил председатель.

    С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

    Азербайджан госагентство поддельная продукция контроль безопасности
    Azərbaycanda saxta və təhlükəli məhsullara qarşı yeni hüquqi mexanizm hazırlanıb
