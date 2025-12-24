İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Din Xadimlərinin II Forumu
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Din Xadimlərinin II Forumu

    Safi Arpaquş: Qlobal problemlər fonunda müsəlmanlar passiv duruma düşüblər

    Din
    • 24 dekabr, 2025
    • 10:39
    Safi Arpaquş: Qlobal problemlər fonunda müsəlmanlar passiv duruma düşüblər
    Safi Arpaquş

    Qlobal problemlər fonunda müsəlmanlar passiv duruma düşüblər.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Türkiyə Diyanət İşləri İdarəsinin sədri Safi Arpaquş Azərbaycan Din Xadimlərinin II Forumunun açılış mərasimindəki çıxışında deyib.

    O qeyd edib ki, hazırda bəşəriyyət çətin dönəmdən keçir:

    "Dünyadakı xaos hər ötən gün daha da dərinləşir. Başda Fələstin olmaqla bir çox bölgələrdə münaqişə ocaqları mövcuddur. Belə bir vəziyyətdə sülh və firavanlığın olacağı dünyanın qurulmasına böyük ehtiyac var. Ona görə də din qurumlarının birlikdə işləməyi, birgə layihələr hazırlaması vacibdir. Biz buna hər zaman hazırıq".

    Din Xadimlərinin II Forumu Türkiyə Müsəlmanlar

    Son xəbərlər

    11:02

    Azərbaycandakı sığorta şirkətlərinin sığorta ödənişlərinin məbləğinə görə renkinqi (Yanvar-noyabr, 2025)

    Maliyyə
    11:01

    Azərbaycandakı sığorta şirkətlərinin sığorta haqlarının məbləğinə görə renkinqi (Yanvar-noyabr, 2025)

    Maliyyə
    11:00

    Məcnun Məmmədovun Sabirabaddakı vətəndaş qəbulunun vaxtı dəyişdirilib

    ASK
    11:00

    Ombudsman: Multikulturalizm və tolerantlıq hər bir Azərbaycan vətəndaşının gündəlik həyat tərzinə çevrilib

    Din
    10:56

    Vladimir Putin Azərbaycan Prezidentini təbrik edib

    Xarici siyasət
    10:52

    Azərbaycanın sığorta bazarı 12 %-ə yaxın böyüyüb

    Maliyyə
    10:51

    2026-cı ildə keçiriləcək futbol üzrə dünya çempionatının mükafat fondu açıqlanıb

    Futbol
    10:41

    Prezidentin enerji strategiyasına həsr olunan "Nur zəfəri" filmi təqdim olunub

    Energetika
    10:39

    KİV: Beynəlxalq ictimaiyyət Azərbaycanda minatəmizləmə probleminə daha çox diqqət yetirməlidir

    Qarabağ
    Bütün Xəbər Lenti