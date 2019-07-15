​Религиозную ситуацию в Азербайджане обсудят в Вашингтоне

Председатель Государственного комитета по работе с религиозными организациями Азербайджана Мубариз Гурбанлы отбыл в США.

Как сообщает Report, делегация во главе с председателем Госкомитета примет участие во 2-й министерской конференции по развитию свободы вероисповедания, которая состоится в Вашингтоне 16-18 июля.

В рамках конференции планируется организовать круглый стол "Азербайджан - модель религиозной толерантности". Представители из более чем 100 стран и свыше 10 международных организаций, правительственные чиновники, министры, представители гражданского общества, видные религиозные деятели и лидеры примут участие в работе конференции, где будет присутствовать глава Госдепартамента США Майк Помпео.

Визит делегации завершится 21 июля.

Отметим, что Азербайджан впервые участвует в данной конференции.