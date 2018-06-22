Ректор: В первый учебный год для приема студентов Азербайджанскому институту теологии выделено 60 плановых мест

Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ В первый учебный год для приема студентов Азербайджанскому институту теологии выделено 60 плановых мест.

Как сообщает Report, об этом на прошедшей 22 июня встрече с действующими в стране учеными-теологами, исследователями и специалистами заявил ректор Азербайджанского института теологии, доктор философии по теологии Джейхун Мамедов.

По его словам, прием студентов в Азербайджанский институт теологии на 2018/2019 учебный год будет проходить по линии Государственного экзаменационного центра по III группе специальностей - по специальностям исламоведение и религоведение: "В первый учебный год на бесплатной основе будет принято 60 абитуриентов - 35 по специальности исламоведение и 25 - религоведение. Минимальный проходной балл по специальности исламоведение - 200 баллов".

Дж.Мамедов отметил, что для дальнейшего трудоустройства выпускники института по специальности религоведение будут переданы в распоряжение Госкомитета по работе с религиозными структурами и действующих в стране научно-педагогических учреждений, а специальности исламоведение - в распоряжение Управления мусульман Кавказа.