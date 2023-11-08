Президент ОАЭ поздравил Ильхама Алиева и азербайджанский народ с Днем Победы

Президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян принял участников Глобального саммита религиозных лидеров, прошедшего в Абу-Даби в преддверии 28-й конференции сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменени

Президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян принял участников Глобального саммита религиозных лидеров, прошедшего в Абу-Даби в преддверии 28-й конференции сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (РКИК ООН) COP28, в том числе председателя Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде.

Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба УМК.

В ходе встречи состоялась беседа председателя УМК с президентом ОАЭ Аль Нахайяном. Шейх уль-ислам передал главе государства приветствия президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

Шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян в свою очередь попросил передать свои приветствия главе Азербайджанского государства. В ходе беседы было выражено удовлетворение реализацией совместных энергетических проектов в нашей стране.

Шейх уль-ислам сообщил, что в эти дни в Азербайджане торжественно отмечается День Победы. Шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян передал президенту Ильхаму Алиеву и всему азербайджанскому народу поздравления по этому случаю.