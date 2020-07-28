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Президент поздравил азербайджанский народ с праздником Гурбан

Президент поздравил азербайджанский народ с праздником Гурбан Гурбан байрамы, являющийся символом солидарности и братства, гуманизма и милосердия между людьми
Религия
28 июля 2020 г. 13:14
Президент поздравил азербайджанский народ с праздником Гурбан

Президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ с праздником Гурбан.

Как сообщает Report, в поздравлении говорится:

"Уважаемые соотечественники!

Сердечно поздравляю вас и всех наших соотечественников, проживающих в различных уголках мира, по случаю священного Гурбан байрамы, передаю всем вам наилучшие пожелания.

Гурбан байрамы, являющийся символом солидарности и братства, гуманизма и милосердия между людьми, - один из главных праздников исламской религии. В этот знаменательный день мусульмане переживают радость близости к Аллаху жертвоприношениями во имя Всевышнего, демонстрируют готовность к любой самоотверженности во имя благородных целей.

На протяжении сотен лет исламская религия играла исключительную роль в формировании основанной на взаимном уважении и доверии образцовой среды сосуществования и сохранении этнического и культурного разнообразия в Азербайджане, где представители различных народов и религий живут как дружная семья.

Ежегодно проводимые в нашей стране религиозные праздники становятся торжеством прогрессивных национально-духовных ценностей, социальной помощи и добрых чувств. Хотя нынешний Гурбан байрамы совпал с периодом трудных испытаний, с которыми столкнулся мир, наши верующие граждане достойно выполняют свои моральные обязанности на пути Аллаха и религии, своими благородными делами еще больше укрепляют дух единства и равенства в обществе.

Дорогие сестры и братья!

В эти праздничные дни с благодарностью чту бессмертную память наших шехидов, отдавших жизнь за независимость и территориальную целостность Азербайджана, желаю терпения их родным и всему нашему народу. Верю, что ваши молитвы и пожелания во имя благополучия и спокойствия нашего народа, процветания и прогресса нашей Родины сбудутся.

Еще раз передаю каждому из вас искренние праздничные поздравления, желаю вашим семьям здоровья и счастья, достатка вашим домам.

С праздником Гурбан байрамы!"

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Версия на английском языке Ilham Aliyev congratulates Azerbaijani people on Eid al-Adha
Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev Qurban bayramı münasibətilə Azərbaycan xalqını təbrik edib

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