Президент поздравил азербайджанский народ с праздником Гурбан

Президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ с праздником Гурбан.
Как сообщает Report, в поздравлении говорится:
"Уважаемые соотечественники!
Сердечно поздравляю вас и всех наших соотечественников, проживающих в различных уголках мира, по случаю священного Гурбан байрамы, передаю всем вам наилучшие пожелания.
Гурбан байрамы, являющийся символом солидарности и братства, гуманизма и милосердия между людьми, - один из главных праздников исламской религии. В этот знаменательный день мусульмане переживают радость близости к Аллаху жертвоприношениями во имя Всевышнего, демонстрируют готовность к любой самоотверженности во имя благородных целей.
На протяжении сотен лет исламская религия играла исключительную роль в формировании основанной на взаимном уважении и доверии образцовой среды сосуществования и сохранении этнического и культурного разнообразия в Азербайджане, где представители различных народов и религий живут как дружная семья.
Ежегодно проводимые в нашей стране религиозные праздники становятся торжеством прогрессивных национально-духовных ценностей, социальной помощи и добрых чувств. Хотя нынешний Гурбан байрамы совпал с периодом трудных испытаний, с которыми столкнулся мир, наши верующие граждане достойно выполняют свои моральные обязанности на пути Аллаха и религии, своими благородными делами еще больше укрепляют дух единства и равенства в обществе.
Дорогие сестры и братья!
В эти праздничные дни с благодарностью чту бессмертную память наших шехидов, отдавших жизнь за независимость и территориальную целостность Азербайджана, желаю терпения их родным и всему нашему народу. Верю, что ваши молитвы и пожелания во имя благополучия и спокойствия нашего народа, процветания и прогресса нашей Родины сбудутся.
Еще раз передаю каждому из вас искренние праздничные поздравления, желаю вашим семьям здоровья и счастья, достатка вашим домам.
С праздником Гурбан байрамы!"