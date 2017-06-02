Председатель комитета: Азербайджан и Иран обладают древней культурой

Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ Председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы встретился с председателем Центра культуры при посольстве Ирана в Азербайджане Аскером Фарси.

Как сообщили Report в комитете, на встрече обсудили вопросы расширения сотрудничества между двумя странами в религиозных и культурных сферах.

Проинформировав о религиозной ситуации в Азербайджане, председатель госкомитета сказал, что исламские ценности находятся под гарантией государства.

Было отмечено, что хотя религия отделена от государства, в нашей стране государство уделяет особое внимание религии и местам поклонения, строятся новые мечети, некоторые восстанавливаются и ремонтируются.

Председатель Госкомитета заявил, что как в других областях, так и в областях религии и культуры связи между Азербайджаном и Ираном находятся на высоком уровне.

"Азербайджан и Иран обладают древней культурой. Общенациональный лидер Гейдар Алиев уделял азербайджано-иранским связям большое внимание. Данная политика последовательно продолжается и президентом Ильхамом Алиевым", - заявил М.Гурбанлы.

Аскер Фарси заявил о необходимости расширения культурных связей между двумя странами.

Он заявил, что объявленный президентом Ильхамом Алиевым "Год исламской солидарности" приглашает мусульман к единству, сотрудничеству и более прогрессивным шагам.