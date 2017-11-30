Патриарх Кирилл: Связи Бакинской епархии с УМК позволяют совместно выдвигать инициативы

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Азербайджан придерживается равенства религиозных общин.

Как передает Report со ссылкой на сайт Московского Патриархата, об этом говорится в докладе Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла на Архиерейском соборе.

"Ввиду опасности распространения псевдорелигиозного экстремизма азербайджанская правовая система ограничивает внешнее влияние на религиозные организации, препятствует пропаганде потенциально опасных радикальных идей. В рамках противодействия экстремизму с осени 2016 года в школах республики большее внимание уделяется преподаванию учебных дисциплин, связанных с изучением религий", - пояснил Патриарх.

Он напомнил, что Бакинская епархия уже много лет поддерживает дружеские и конструктивные отношения с главой Управления мусульман Кавказа шейх-уль-исламом Аллахшукюром Пашазаде, а также с иудейской и католической общинами в Азербайджане.

По его словам, подобные связи позволяют им вместе предлагать государству различные инициативы по развитию религиозной жизни и решения ряда общественных проблем в стране.

"Отрадно, что этот диалог становится поводом свидетельства о целенаправленности традиционных религий к миру и согласию среди народов", - добавил Владыка.

Он подчеркнул, что сложившийся диалог властей Азербайджана и Бакинской епархии предоставляет широкие возможности для решения ряда вопросов православных верующих.