Папа римский осудил брюссельские теракты в пасхальной речи

Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ Папа римский Франциск, выступая с пасхальной проповедью, коснулся тем терактов в Европе. Понтифик призвал христиан не погружаться в страх и пессимизм.

"Давайте не дадим страху и тьме завладеть нашими сердцами", — цитирует понтифика BBC.

В своем послании глава католической церкви осудил брюссельские теракты. Насилие исламистов будет также частью его традиционной проповеди "Urbi et Orbi" ("Городу и миру").

Многие паломники отменили свои запланированные поездки в Рим из-за терактов в Брюсселе, однако в Базилике Святого Петра в Ватикане пришло много верующих, когда Франциск проводил мессу в субботу вечером, отмечает BBC.

Понтифик вошел в затемненную базилику только с одной зажженной свечой. Как только он дошел до алтаря, в базилике зажгли свет, символизируя воскресение Иисуса Христа. Во время проповеди Франциск заявил: "Сегодня праздник нашей надежды. Она сегодня так необходима.".