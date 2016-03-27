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    Папа римский осудил брюссельские теракты в пасхальной речи

    Понтифик призвал христиан не предаваться страху и пессимизму

    Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ Папа римский Франциск, выступая с пасхальной проповедью, коснулся тем терактов в Европе. Понтифик призвал христиан не погружаться в страх и пессимизм.

    "Давайте не дадим страху и тьме завладеть нашими сердцами", — цитирует понтифика BBC.

    В своем послании глава католической церкви осудил брюссельские теракты. Насилие исламистов будет также частью его традиционной проповеди "Urbi et Orbi" ("Городу и миру").

    Многие паломники отменили свои запланированные поездки в Рим из-за терактов в Брюсселе, однако в Базилике Святого Петра в Ватикане пришло много верующих, когда Франциск проводил мессу в субботу вечером, отмечает BBC.

    Понтифик вошел в затемненную базилику только с одной зажженной свечой. Как только он дошел до алтаря, в базилике зажгли свет, символизируя воскресение Иисуса Христа. Во время проповеди Франциск заявил: "Сегодня праздник нашей надежды. Она сегодня так необходима.".

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