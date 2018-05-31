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    Назначен ректор Азербайджанского института теологии

    Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ Назначен ректор Азербайджанского института теологии.

    Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение. 

    Согласно распоряжению, Джейхун Валех оглу Мамедов назначен ректором Азербайджанского института теологии. 

    Отметим, что Дж.Мамедов родился в 1975 году с селе Шукюрбейли Джабраилского района. Окончил Университет "Хазар". Является доктором философии по теологии. До этого назначения занимал должность старшего консультанта отдела межнациональных отношений, мультикультурализма и религиозных вопросов Администрации президента Азербайджанской Республики. 

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