Мубариз Гурбанлы: Злоупотребляющие религией пытаются создать противостояние

© Report/Firi Salim https://report.az/storage/news/661141586a628174eb5901117ca264d1/42ff28ba-0651-4d55-8252-0eb153848b5b_292.jpg

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ "Радикальные религиозные группы, злоупотребляющие религией, крайне опасны".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил председатель Госкомитета по работе с религиозными образованиями Мубариз Гурбанлы.

Он сообщил, что в настоящее время есть группы, прикрывающиеся религией и политизирующие религию: "Они таким образом предпринимают попытки нарушить общественно-политическую стабильность, создать противостояние в отдельных странах. В некоторых странах им даже удалось этого добиться. Мы видим это на примере Сирии, Ирака, Афганистана и других стран. Поэтому необходимы серьезные превентивные меры против попыток злоупотребления религией. В связи с этим в стране соответствующими государственными органами предпринимаются необходимые шаги".

По словам М.Гурбанлы, наблюдается большой интерес со стороны молодежи к фильмам, в которых рассказывается о религиозном радикализме: "Считаю, что посредством таких фильмов мы можем донести еще более полную информацию общественности, в частности, молодежи о религиозной ситуации в стране, отношениях государства и религии, и прикрывающихся религией радикалах".