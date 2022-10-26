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Латвийская православная церковь просит у патриарха Кирилла независимости

Латвийская православная церковь просит у патриарха Кирилла независимости Латвийская православная церковь (ЛПЦ) подписала обращение к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с просьбой предоставить ей автокефалию - статус независимой церкви.
Религия
26 октября 2022 г. 11:40
Латвийская православная церковь просит у патриарха Кирилла независимости

Латвийская православная церковь (ЛПЦ) подписала обращение к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с просьбой предоставить ей автокефалию - статус независимой церкви.

Как передает Report, об этом сообщает Латвийское телевидение (ЛТВ).

Соответствующее письмо было направлено в связи с тем, что в начале сентября Латвийский сейм по инициативе президента Эгилса Левитса объявил о полной независимости ЛПЦ. При подготовке соответствующего законопроекта велись консультации с МИД, Минюстом и органами госбезопасности, в то время как Православную церковь лишь проинформировали относительного ее нового правового статуса.

В случае, если патриарх Кирилл не удовлетворит просьбу ЛПЦ, она будет вправе обратиться о решении вопроса к Константинопольскому патриарху Варфоломею и через него получить автокефалию.

"Это, конечно, будет означать разрыв отношений и какой-то конфликт с Москвой, поэтому представляется маловероятным, потому что это не только канонические отношения, но и отношения между людьми", - заявил научный ассистент факультета теологии Латвийского университета Никита Андреев.

В случае, если и Варфоломей не поддержит ЛПЦ, то ее признают раскольнической церковью, то есть, она не будет считаться Православной.

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