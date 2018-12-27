Госкомитет по работе с религиозными структурами ответил на обращение депутата

Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ Госкомитет по работе с религиозными структурами прокомментировал обращение депутата Гудрата Гасангулиева об усилении борьбы с не посещением девочками школ в южном регионе страны.

Как сообщили Report в Госкомитете, беспокойство депутата по вопросам, отмеченным в открытом письме, направленном в Управление мусульман Кавказа и Госкомитет по работе с религиозными структурами Азербайджана, принимают, поддерживают и высоко оценивают такую позицию.

"Госкомитет всегда держит этот вопрос в центре внимания, как одно из приоритетных направлений в деятельности. До сих пор Госкомитет совместно с УМК, Госкомитетом по проблемам семьи, женщин и детей, а также другими соответствующими структурами, НПО и местными органами исполнительной власти в различных регионах республики, особенно в южной зоне, регулярно проводит просветительские мероприятия. Такие просветительские мероприятия проводятся не только в райцентрах, но и в поселках и селах.

Следует также отметить, что для устранения беспокоящей все общество данной проблемы должны прилагать совместные усилия все соответствующие структуры, институты гражданского общества, центры, занимающиеся семейной социологией", - отмечается в информации.