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    ​Обама поздравил всех православных с Рождеством

    Обама отметил, что в настоящее время некоторые православные общины переживают трудные времена

    Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама и его супруга Мишель поздравили все православных с Рождеством Христовым.

    Как передает Report, об этом сообщается в заявлении главы государства, опубликованном на сайте Белого дома.

    "Мишель и я желаем всем православным христианам США и православных общин во всем мире благословенного и радостного Рождества", — говорится в заявлении.

    Обама отметил, что в настоящее время некоторые православные общины переживают трудные времена. Также президент подчеркнул, что религиозная принадлежность — свободный выбор каждого человека.

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