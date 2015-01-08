​Обама поздравил всех православных с Рождеством

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама и его супруга Мишель поздравили все православных с Рождеством Христовым.

Как передает Report, об этом сообщается в заявлении главы государства, опубликованном на сайте Белого дома.

"Мишель и я желаем всем православным христианам США и православных общин во всем мире благословенного и радостного Рождества", — говорится в заявлении.

Обама отметил, что в настоящее время некоторые православные общины переживают трудные времена. Также президент подчеркнул, что религиозная принадлежность — свободный выбор каждого человека.