Бакинский раввин в очередной раз призвал армянских евреев спасаться

После нападения на синагогу в Ереване бакинский раввин Замир Исаев, являющийся инициатором кампании раввинов Европы и Америки против использования темы Холокоста и демонизации Азербайджана армянской пропагандой, снова обратился к евреям Армении.

После нападения на синагогу в Ереване бакинский раввин Замир Исаев, являющийся инициатором кампании раввинов Европы и Америки против использования темы Холокоста и демонизации Азербайджана армянской пропагандой, снова обратился к евреям, проживающим в Армении.

Как передает Report, об этом сообщил раввин Замир Исаев на своей странице в Facebook.

"Несколько недель назад я предупреждал, что пребывание в Армении опасно для евреев. Министерство диаспоры в Израиле дважды указывало в прошлом месяце на вероятность насилия в отношении евреев", - подчеркнул раввин.

По его словам, антисемитская и антиизраильская риторика армянских официальных лиц и общественных деятелей привела к нападению на синагогу, так как "язык ненависти провоцирует насилие".

Исаев снова призвал евреев покинуть Армению пока не поздно и вновь выразил свою готовность помочь им в этом.