Аллахшюкюр Пашазаде посетит Москву

Председатель Управления мусульман Кавказа Шейхулислам Аллахшюкюр Пашазаде 6-9 декабря посетит Москву.

Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) Шейхулислам Аллахшюкюр Пашазаде 6-9 декабря посетит Москву.

Об этом Report сообщили в УМК.

Аллахшюкюр Пашазаде примет участие в 18-м Международном мусульманском форуме на тему "Справедливость и умеренность - божественные принципы мирового порядка", который пройдет 8-9 декабря в Москве. Мероприятие посвящено 1400-летию Хиджры пророка Мухаммеда и 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией.

На престижном форуме, организованном организацией "Международный мусульманский форум", Духовным управлением мусульман России, состоится обмен мнениями по таким важным темам, как умеренность, добрососедство, межконфессиональное и межнациональное взаимопонимание, внутриобщинные отношения.

Председатель УМК выступит с докладом на международном форуме, примет участие в различных мероприятиях, проведет встречи с влиятельными религиозными деятелями.

В рамках визита намечается встреча Пашазаде с Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Религиозные лидеры обсудят перспективы диалога и сотрудничества между Русской Православной Церковью и Управлением мусульман Кавказа.