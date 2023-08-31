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Аллахшукюр Пашазаде: Армянская церковь активно разжигает реваншистские настроения в регионе

Аллахшукюр Пашазаде: Армянская церковь активно разжигает реваншистские настроения в регионе Председатель Управления мусульман Кавказа шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде принял новоназначенного посла России в Азербайджане Михаила Евдокимова.
Религия
31 августа 2023 г. 16:48
Аллахшукюр Пашазаде: Армянская церковь активно разжигает реваншистские настроения в регионе

Председатель Управления мусульман Кавказа шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде принял новоназначенного посла России в Азербайджане Михаила Евдокимова.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Управления.

Шейх-уль-ислам А.Пашазаде выразил удовлетворение эффективным межрелигиозным сотрудничеством между Управлением мусульман Кавказа и Русской Православной Церковью. Он отметил, что эти отношения, являясь прекрасным примером межрелигиозного диалога, углубляют атмосферу взаимопонимания между двумя народами и служат интересам региона.

Шейх-уль-ислам А.Пашазаде коснулся многолетней образцовой деятельности Русской Православной Церкви в сфере межрелигиозного диалога и особо отметил, что благодаря диалогу религиозных лидеров, проведенных при посредничестве Патриарха Кирилла, армяно-азербайджанский конфликт не перешел в религиозное противостояние.

Подчеркнув важность продолжения усилий религиозных лидеров в направлении мира, шейх-уль-ислам с сожалением отметил, что армянская церковь активно работает в направлении разжигания реваншистских настроений, а не ради установления мира в регионе, и злоупотребляет международными религиозными платформами, выступая в авангарде антиазербайджанской кампании.

На встрече было выражено удовлетворение нынешним уровнем политических, экономических, культурно-гуманитарных и религиозно-духовных отношений между Азербайджаном и Россией.

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Версия на азербайджанском языке Allahşükür Paşazadə: "Erməni kilsəsi bölgədə revanşizmi körükləmək yönündə fəal iş aparır"

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