Закир Ибрагимов: На месторождении "Тутхун" в Кяльбаджаре готовятся к геологоразведке

С осени прошлого года проводятся поэтапные геологоразведочные работы на одноименном месторождении, расположенном в бассейне реки Тутхун на юго-востоке Кяльбаджарского района.

С осени прошлого года проводятся поэтапные геологоразведочные работы на одноименном месторождении, расположенном в бассейне реки Тутхун на юго-востоке Кяльбаджарского района.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления ЗАО ”AzerGold" Закир Ибрагимов на пресс-конференции, посвященной итогам прошлого года и предстоящим задачам.

По его словам, на территории около 300 квадратных километров с целью поэтапного поиска благородных металлов в группе месторождений "Тутхун" и на близлежащих территориях - Оруджлу, Башлыбель, Ханланлы, Асрик и других - были выполнены соответствующие процедуры.

Он отметил, что в группе месторождений "Тутхун" и на близлежащих территориях соответствующими структурами предпринимаются необходимые меры для полной очистки указанных территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов.