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Закир Ибрагимов: На месторождении "Тутхун" в Кяльбаджаре готовятся к геологоразведке

Закир Ибрагимов: На месторождении "Тутхун" в Кяльбаджаре готовятся к геологоразведке С осени прошлого года проводятся поэтапные геологоразведочные работы на одноименном месторождении, расположенном в бассейне реки Тутхун на юго-востоке Кяльбаджарского района.
Промышленность
7 февраля 2022 г. 14:13
Закир Ибрагимов: На месторождении Тутхун в Кяльбаджаре готовятся к геологоразведке

С осени прошлого года проводятся поэтапные геологоразведочные работы на одноименном месторождении, расположенном в бассейне реки Тутхун на юго-востоке Кяльбаджарского района.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления ЗАО ”AzerGold" Закир Ибрагимов на пресс-конференции, посвященной итогам прошлого года и предстоящим задачам.

По его словам, на территории около 300 квадратных километров с целью поэтапного поиска благородных металлов в группе месторождений "Тутхун" и на близлежащих территориях - Оруджлу, Башлыбель, Ханланлы, Асрик и других - были выполнены соответствующие процедуры.

Он отметил, что в группе месторождений "Тутхун" и на близлежащих территориях соответствующими структурами предпринимаются необходимые меры для полной очистки указанных территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

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Версия на азербайджанском языке Zakir İbrahimov: "Kəlbəcərin "Tutxun" yatağında mərhələli axtarış işlərinə hazırlıq gedir"

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