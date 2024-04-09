В этом году 7 субъектов предпринимательства стали резидентами промпарков в Карабахе

В промышленных парках Агдам и "Экономическая зона Аразская долина", находящихся в ведении Агентства развития экономических зон при Министерстве экономики, в I квартале этого года семи субъектам предпринимательства был предоставлен статус резидента.

В промышленных парках Агдам и "Экономическая зона Аразская долина", находящихся в ведении Агентства развития экономических зон при Министерстве экономики, в I квартале этого года семи субъектам предпринимательства был предоставлен статус резидента.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство, четверо из них зарегистрированы в качестве резидентов Агдамского промышленного парка, трое - "Экономической зоны Аразская долина".

Резиденты планируют вложить в промышленные парки инвестиции на сумму 54,2 млн манатов, создать 480 рабочих мест. В парках реализуются проекты по производству фибробетонных и полистиролбетонных блоков, сухих строительных смесей, цементных и бетонных добавок, различных видов клейких лент, ортопедических матрасов и мягкой мебели, обуви и т. д.