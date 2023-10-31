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В Душанбе ввели в строй семь новых промышленных предприятий

В Душанбе ввели в строй семь новых промышленных предприятий В столице Таджикистана запущены семь новых предприятий, где в общей сложности смогут работать свыше 4 тыс. человек. В церемонии открытия предприятий приняли участие президент страны Эмомали Рахмон и мэр Душанбе Рустам Эмомали.
Промышленность
31 октября 2023 г. 11:05
В Душанбе ввели в строй семь новых промышленных предприятий

В столице Таджикистана запущены семь новых предприятий, где в общей сложности смогут работать свыше 4 тыс. человек. В церемонии открытия предприятий приняли участие президент страны Эмомали Рахмон и мэр Душанбе Рустам Эмомали.

Как передает Report со ссылкой на таджикские СМИ, об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Объекты открыты в рамках программы ускоренной индустриализации страны и к празднованию 35-летия государственной независимости. Это позволит ускорить производство импортозамещающей продукции, будет способствовать занятости населения, развитию экономики и социального сектора.

Современные производственные приборы и оборудование для предприятий были импортированы из разных стран, в том числе России, Китая и Турции. Предприятия будут производить 250 наименований продукции в год - одежду, постельное белье, а также кондитерские изделия.

Согласно плану исполнительного органа Душанбе, в городе идет строительство и реконструкция заводов, предприятий, таким образом обеспечивается увеличение производства промышленной продукции, числа рабочих мест.

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Версия на английском языке 7 new industrial enterprises commissioned in Dushanbe

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