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В Азербайджане создается предприятие по производству картона

В Азербайджане создается предприятие по производству картона ООО "Бакинская картонно-коробочная фабрика" получила статус резидента Сумгайытского химического промышленного парка, таким образом, число резидентов достигло 39.
Промышленность
30 января 2024 г. 13:00
В Азербайджане создается предприятие по производству картона

ООО "Бакинская картонно-коробочная фабрика" получила статус резидента Сумгайытского химического промышленного парка, таким образом, число резидентов достигло 39.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров написал в соцсети "Х".

Министр отметил, что компания создаст на территории промышленного парка фабрику по производству картонной бумаги для упаковки строительных материалов и агропромышленной продукции.

Отмечается, что на предприятии, инвестиционная стоимость которого составляет 20 млн манатов, постоянными рабочими местами будут обеспечены 100 человек.

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Версия на английском языке Cardboard paper manufacturing with investment value of $11.8M being established in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda 20 milyon manat investisiya dəyəri olan karton kağızın istehsalı yaradılır

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