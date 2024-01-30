В Азербайджане создается предприятие по производству картона

ООО "Бакинская картонно-коробочная фабрика" получила статус резидента Сумгайытского химического промышленного парка, таким образом, число резидентов достигло 39.

ООО "Бакинская картонно-коробочная фабрика" получила статус резидента Сумгайытского химического промышленного парка, таким образом, число резидентов достигло 39.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров написал в соцсети "Х".

Министр отметил, что компания создаст на территории промышленного парка фабрику по производству картонной бумаги для упаковки строительных материалов и агропромышленной продукции.

Отмечается, что на предприятии, инвестиционная стоимость которого составляет 20 млн манатов, постоянными рабочими местами будут обеспечены 100 человек.