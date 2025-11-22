Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    В Азербайджане производство колбас выросло на 3,8%

    Промышленность
    • 22 ноября, 2025
    • 09:38
    В Азербайджане производство колбас выросло на 3,8%

    В Азербайджане в январе–октябре этого года было произведено 26 240,8 тонны колбасных изделий.

    Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 3,8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

    По состоянию на 1 ноября запасы готовой продукции в стране составили 18,3 тонны, что в 2,9 раза меньше по сравнению с прошлым годом.

    Госкомстат производство
    Azərbaycanda kolbasa istehsalı 4 %-ə yaxın artıb

