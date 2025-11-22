В Азербайджане производство колбас выросло на 3,8%
Промышленность
- 22 ноября, 2025
- 09:38
В Азербайджане в январе–октябре этого года было произведено 26 240,8 тонны колбасных изделий.
Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 3,8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
По состоянию на 1 ноября запасы готовой продукции в стране составили 18,3 тонны, что в 2,9 раза меньше по сравнению с прошлым годом.
