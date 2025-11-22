Azərbaycanda kolbasa istehsalı 4 %-ə yaxın artıb
Sənaye
- 22 noyabr, 2025
- 09:34
Bu ilin yanvar-oktyabr aylarında Azərbaycanda 26 min 240,8 ton kolbasa məmulatları istehsal edilib.
"Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, 2024-cü ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 3,8 % çoxdur.
Noyabrın 1-nə ölkədə 18,3 ton hazır məhsul ehtiyatı yaranıb ki, bu da 1 il əvvələ nisbətən 2,9 dəfə azdır.
Hesabat dövründə Azərbaycanda 4 milyard 191,4 milyon manatlıq qida məhsulları istehsal edilib ki, bu da illik müqayisədə 9,5 % çoxdur.
Son xəbərlər
10:49
Banqladeşdə zəlzələ nəticəsində 10 nəfər ölüb, 300 nəfər xəsarət alıbDigər ölkələr
10:47
Foto
Leyla Əliyeva, Arzu Əliyeva və Alena Əliyeva Lənkəranda fermer təsərrüfatı ilə tanış olublarDaxili siyasət
10:45
Azərbaycanda meyvə şirəsi istehsalı cüzi artıbASK
10:43
Ermənistan Qara dənizin dibi ilə internet kabeli çəkərkən TRIPP layihəsini nəzərə ala bilərRegion
10:32
BDYPİ: Nasaz nəqliyyat vasitəsi ilə yola çıxmaq qəza riskini artırırDaxili siyasət
10:28
Şair Arif Buzovnalı vəfat edibƏdəbiyyat
10:17
Azərbaycan Mərkəzi Bankı nəqliyyat vasitələri üzrə KASKO sığortası xidmətlərinin təminatçısını dəyişibMaliyyə
10:15
Bakıda çoxmərtəbəli yaşayış binasında tüstüdən zəhərlənənlərin son durumu açıqlanıbSağlamlıq
10:11