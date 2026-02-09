Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Внешняя политика
    • 09 февраля, 2026
    • 18:35
    Посольство США: Визит Венса в Баку подтверждает приверженность стран расширению сотрудничества

    Визит вице-президента США Джей Ди Венса в Азербайджан подтверждает общую приверженность двух стран расширению сотрудничества и укреплению мира на Южном Кавказе.

    Как передает Report, об этом говорится в публикации посольства США в соцсети Х.

    "На этой неделе вице-президент США Джей Ди Вэнс посетит Азербайджан. Этот визит является визитом самого высокого уровня в Азербайджан из США за последние годы и демонстрирует прочность американо-азербайджанских отношений. Визит вице-президента подтверждает общую приверженность двух стран расширению сотрудничества и укреплению мира и стабильности на Южном Кавказе", - говорится в публикации.

    Səfirlik: Vensin Azərbaycana səfəri iki ölkə arasında əməkdaşlığın genişləndirilməsinə dair öhdəliyi təsdiqləyir
    US embassy: Vance's visit to Baku reflects two countries' commitment to expanding co-op
