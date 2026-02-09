Посольство США: Визит Венса в Баку подтверждает приверженность стран расширению сотрудничества

Визит вице-президента США Джей Ди Венса в Азербайджан подтверждает общую приверженность двух стран расширению сотрудничества и укреплению мира на Южном Кавказе.

Как передает Report, об этом говорится в публикации посольства США в соцсети Х.

"На этой неделе вице-президент США Джей Ди Вэнс посетит Азербайджан. Этот визит является визитом самого высокого уровня в Азербайджан из США за последние годы и демонстрирует прочность американо-азербайджанских отношений. Визит вице-президента подтверждает общую приверженность двух стран расширению сотрудничества и укреплению мира и стабильности на Южном Кавказе", - говорится в публикации.