СМИ: НАТО в ближайшие дни планирует начать миссию "Арктический часовой"
Другие страны
- 09 февраля, 2026
- 18:38
НАТО планирует в ближайшие дни начать операцию Arctic Sentry ("Арктический часовой") в Гренландии.
Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.
По их информации, решение о запуске миссии может быть принято уже на этой неделе во время встречи министров обороны альянса в Брюсселе. Этот шаг, как пишет агентство, предпринят для усиления роли альянса в регионе и снижения напряженности между президентом США Дональдом Трампом и европейскими союзниками по вопросу Гренландии.
Напомним, что 3 февраля командование ОВС НАТО в Европе приступило к планированию операции Arctic Sentry. Идея миссии впервые возникла в начале года.
