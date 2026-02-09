СМИ: НАТО в ближайшие дни планирует начать миссию "Арктический часовой"

НАТО планирует в ближайшие дни начать операцию Arctic Sentry ("Арктический часовой") в Гренландии.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По их информации, решение о запуске миссии может быть принято уже на этой неделе во время встречи министров обороны альянса в Брюсселе. Этот шаг, как пишет агентство, предпринят для усиления роли альянса в регионе и снижения напряженности между президентом США Дональдом Трампом и европейскими союзниками по вопросу Гренландии.

Напомним, что 3 февраля командование ОВС НАТО в Европе приступило к планированию операции Arctic Sentry. Идея миссии впервые возникла в начале года.