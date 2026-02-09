Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    СМИ: НАТО в ближайшие дни планирует начать миссию "Арктический часовой"

    Другие страны
    • 09 февраля, 2026
    • 18:38
    СМИ: НАТО в ближайшие дни планирует начать миссию Арктический часовой

    НАТО планирует в ближайшие дни начать операцию Arctic Sentry ("Арктический часовой") в Гренландии.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

    По их информации, решение о запуске миссии может быть принято уже на этой неделе во время встречи министров обороны альянса в Брюсселе. Этот шаг, как пишет агентство, предпринят для усиления роли альянса в регионе и снижения напряженности между президентом США Дональдом Трампом и европейскими союзниками по вопросу Гренландии.

    Напомним, что 3 февраля командование ОВС НАТО в Европе приступило к планированию операции Arctic Sentry. Идея миссии впервые возникла в начале года.

    НАТО Arctic Sentry Гренландия
    KİV: NATO yaxın günlərdə "Arktik Keşikçi" missiyasına başlamağı planlaşdırır
    Ты - Король

