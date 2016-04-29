​В Азербайджане изучают предложения потенциальных инвесторов в сфере фармацевтики

Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ В Сумгайытский химико-промышленный парк поступило около 10 новых обращений на получение статуса резидента, которые на данный момент рассматриваются. Как передает Report, об этом сказал журналистам заместитель директора Сумгайытского химико-промышленного парка Заур Мамедов.

По словам З.Мамедова, основным вопросом, стоящим на повестке дня является прием резидентов в сфере фармацевтики: "В настоящее время ведутся переговоры с фармацевтическими компаниями. В первую очередь, будет производиться используемые ежедневно и имеющие жизненное значение лекарственные препараты. Аграрная промышленность также является одной из приоритетных сфер. Мы получили предложения по производству удобрений и ведем активные переговоры в этом направлении".