Сумгайытский химико-промышленный парк увеличивает число резидентов

В Сумгайытском химико-промышленном парке могут зарегистрировать еще двух подавших заявки резидентов.

В Сумгайытском химико-промышленном парке могут зарегистрировать еще двух подавших заявки резидентов.

Об этом Report сообщил заместитель директора ООО "Сумгайытский химико-промышленный парк" Эльхан Шириев.

"Рассматриваемые проекты связаны с созданием крупного логистического центра, кроме того, рассматриваются несколько проектов, связанных с химической промышленностью", - отметил Э.Шириев.

По его словам, в настоящее время в парке зарегистрировано 25 резидентов, 17 из них уже начали свою деятельность: "В парк уже вложены инвестиции на сумму 3 млрд долларов США. Общий инвестиционный портфель составляет 3,3 млрд долларов США".

ООО "Сумгайытский химико-промышленный парк" создано в 2012 году. Его уставный капитал составляет 500 тысяч манатов. Компания управляет индустриальными парками страны.