О нас
Report Georgia
Аудио новости

Сумгайытский химико-промышленный парк увеличивает число резидентов

Сумгайытский химико-промышленный парк увеличивает число резидентов В Сумгайытском химико-промышленном парке могут зарегистрировать еще двух подавших заявки резидентов.
Промышленность
19 ноября 2021 г. 13:41
Сумгайытский химико-промышленный парк увеличивает число резидентов

В Сумгайытском химико-промышленном парке могут зарегистрировать еще двух подавших заявки резидентов.

Об этом Report сообщил заместитель директора ООО "Сумгайытский химико-промышленный парк" Эльхан Шириев.

"Рассматриваемые проекты связаны с созданием крупного логистического центра, кроме того, рассматриваются несколько проектов, связанных с химической промышленностью", - отметил Э.Шириев.

По его словам, в настоящее время в парке зарегистрировано 25 резидентов, 17 из них уже начали свою деятельность: "В парк уже вложены инвестиции на сумму 3 млрд долларов США. Общий инвестиционный портфель составляет 3,3 млрд долларов США".

ООО "Сумгайытский химико-промышленный парк" создано в 2012 году. Его уставный капитал составляет 500 тысяч манатов. Компания управляет индустриальными парками страны.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке "Sumqayıt Kimya Sənaye Parkı"nda rezidentlərin sayı artırılacaq

Самое важное

ООН приняла инициированную президентом Азербайджана резолюцию
ООН приняла инициированную президентом Азербайджана резолюцию
19 ноября 2021 г. 11:24
Эрдоган впервые с 2013 года провел телефонный разговор с премьером Израиля
Эрдоган впервые с 2013 года провел телефонный разговор с премьером Израиля
18 ноября 2021 г. 21:53
Помощник госсекретаря США выразила обеспокоенность напряженностью на азербайджано-армянской границе
Помощник госсекретаря США выразила обеспокоенность напряженностью на азербайджано-армянской границе
18 ноября 2021 г. 20:53
ВС Армении вновь обстреляли позиции азербайджанской армии в товузском направлении
ВС Армении вновь обстреляли позиции азербайджанской армии в товузском направлении
18 ноября 2021 г. 15:46
Сахиба Гафарова: На такие шаги Армении в будущем будет дан адекватный ответ
Сахиба Гафарова: На такие шаги Армении в будущем будет дан адекватный ответ
17 ноября 2021 г. 23:46
Азербайджан избран членом Исполнительного совета ЮНЕСКО
ФотоАзербайджан избран членом Исполнительного совета ЮНЕСКО
17 ноября 2021 г. 20:36
Магеррам Ибрагимов и Сирадж Абышов включены в список журналистов, убитых при исполнении служебных обязанностей
Магеррам Ибрагимов и Сирадж Абышов включены в список журналистов, убитых при исполнении служебных обязанностей
17 ноября 2021 г. 15:02
Генпрокуратура: В связи с провокацией Армении на границе заведено уголовное дело
Генпрокуратура: В связи с провокацией Армении на границе заведено уголовное дело
17 ноября 2021 г. 11:58
МИД Азербайджана: Армения не заинтересована в обеспечении мира и безопасности в регионе
МИД Азербайджана: Армения не заинтересована в обеспечении мира и безопасности в регионе
16 ноября 2021 г. 18:17
Минобороны Азербайджана: Противник в панике оставляет свои позиции
Минобороны Азербайджана: Противник в панике оставляет свои позиции
16 ноября 2021 г. 16:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi