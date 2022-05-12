Стоимость экспорта из промышленных зон Азербайджана превысила 2 млрд манатов

До сих пор в промышленных зонах Азербайджана было произведено продукции на сумму около 6,5 млрд манатов, из которых около 2,1 млрд манатов было отправлено на экспорт.

До сих пор в промышленных зонах Азербайджана было произведено продукции на сумму около 6,5 млрд манатов, из которых около 2,1 млрд манатов было отправлено на экспорт.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство по развитию экономических зон при Минэкономики.

Согласно информации, в I квартале текущего года производство и экспорт продукции составили соответственно 681 млн и 318 млн манатов. Это на 82,6% и в 2,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За отчетный период удельный вес производства промышленных зон в ненефтяном промышленном секторе страны составил 14,8%, а в экспорте продукции ненефтяной промышленности - 36,3%.

Продукцию, производимую в промышленных зонах, импортировали более 40 стран.