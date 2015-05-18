​SOCAR подписал в Финляндии контракт по проекту карбамидного завода

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и финская компания Neste Jacobs Oy подписали в Хельсинки (Финляндия) контракт по управлению проектом и оказанию независимых инспекционных услуг по проекту карбамидного завода. Об этом сообщили Report в пресс-службе SOCAR.

На церемонии подписания было отмечено, что компания Neste Jacobs Oy, имеющая большой опыт консультанта по управлению проектами в сфере удобрений, и специализирующаяся в сфере развития высоких технологий, промышленных инвестиционных проектов, оказания технических услуг, выступит в качестве консультанта по управлению проектом, в то же время, обеспечит услуги независимой инспекции в ходе строительства завода.

Отмечено, что, в соответствии с международным опытом, привлечение к проекту опытного консультанта по управлению проектом окажет поддержку SOCAR при основном проектировании, использовании материалов и установке оборудования, а также на этапе пробной эксплуатации. С этой целью в середине 2014 года был объявлен открытый тендер, победителем которого стала компания Neste Jacobs Oy. В рамках договоренности Neste Jacobs Oy от лица заказчика будет осуществлять контроль над реализацией проекта подрядчиком.

Реализация проекта по строительству карбамидного завода осуществляется на основе контракта об инжиниринге, поставках и строительстве, подписанного 13 марта 2013 года между SOCAR и южнокорейской Samsung Engineering Co. в соответствии с "Государственной программой по надежному обеспечению населения Азербайджана продовольственными товарами на 2008-2015 года", утвержденной соответствующим распоряжением главы государства. Наряду с обеспечением внутреннего спроса, часть карбамидной продукции будет экспортироваться в Турцию и посредством терминала Кулеви (Грузия) - на мировые рынки. Завод планируется сдать в эксплуатацию в 2017 году. На заводе, который будет состоять из отсеков по производству аммиака, жидкого и гранулированного карбамида, будет производиться 2 000 тонн карбамида в сутки.