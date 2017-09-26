SOCAR Methanol принял участие в международной конференции в Москве

Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ SOCAR Methanol представлен на конференции Gas to Chemicals Conference 2017.

Как сообщает Report, об этом заявили АЗЕРТАДЖ из компании.

По информации, вторая технологическая конференция и выставка России и стран СНГ "Газ и химия" (Gas to Chemicals Conference 2017 - GTCC) прошла в Москве (Россия). В конференции приняла участие делегация SOCAR Methanol.

На конференции был продемонстрирован фильм о деятельности Бакинского метанолового завода, участникам представлена подробная информация о заводе.

GTCC - это конференция, которая освещает различные технологии подготовки природного газа и его переработки в более ценные продукты нефтехимии, химии и топлива. Ведущие эксперты отрасли ежегодно представляют в докладах лучшие мировые практики, опыт внедрения новейших технологий, обсуждают альтернативные методы монетизации природного газа, а также перспективы развития газовой отрасли в России и СНГ.