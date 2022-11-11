Самир Шарифов: Увеличение расходов на оборону находится в центре внимания

Увеличение расходов на оборону в государственном бюджете Азербайджана находится в центре внимания президента страны.

Увеличение расходов на оборону в государственном бюджете Азербайджана находится в центре внимания президента страны.

Как сообщает Report, об этом министр финансов Самир Шарифов заявил на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству, обороне, безопасности и борьбе с коррупцией, правам человека, международным отношениям и межпарламентским связям.

"Это стратегический вопрос. Считаю, что глава государства лучше всех осведомлен в этом вопросе. Если в следующем году возникнет необходимость в увеличении расходов на оборону, президент внесет поправки в бюджет и направит соответствующий законопроект в парламент”, - отметил министр.