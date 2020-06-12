Промышленное производство в еврозоне сократилось почти на 30%

В апреле 2020 года промышленное производство в странах ЕС из-за карантинных мер резко снизилось и достигло самых низких за последние примерно 25 лет показателей, сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

В апреле, по сравнению с предыдущим месяцем, промышленное производство в еврозоне сократилось на 17,1%, а в Евросоюзе - на 17,3%, сообщает европейское статистическое ведомство Евростат.

Если сравнивать с апрелем 2019 года, то снижение составило 28% по еврозоне и 27,2% по всему ЕС.

Речь идет о самых низких показателях с середины 1990-х годов, отмечает Евростат.

Больше всего промышленность сократилась в Венгрии (минус 30,5% по сравнению с мартом) и Люксембурге (минус 43,9% по сравнению с апрелем 2019 г.). Наименьшие потери понесли такие страны, как Финляндия (минус 2,2% по сравнению с мартом), Мальта и Ирландия (минус 3,1% и плюс 5,5% по сравнению с апрелем 2019 г. соответственно). В Германии промышленность сократилась на 21% по сравнению с мартом и на 30,2% по сравнению с апрелем прошлого года.