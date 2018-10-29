Производство золота в Азербайджане увеличится на 1%, серебра - примерно на 3%

Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ В 2019 году в Азербайджане прогнозируется производство 3 175 кг золота из руд и концентратов, что на 0,76% больше прогноза на 2018 год.

Как сообщает Report, об этом говорится в пакете госбюджета на 2019 год.

По информации, в 2020 году ожидается добыча 3 429 кг, в 2021 году - 3 703 кг, в 2022 году - 3 999,6 кг золота из руд и концентратов.

Согласно прогнозу на 2018 год, производство золота из руд и концентратов составит 3 151 кг.

В следующем году в Азербайджане прогнозируется производство 2090 кг серебра из руд и концентратов, что на 2,70% больше прогноза на 2018 год.

Так, 2 194,5 кг серебра из руд и концентратов будет добыто в 2020 году, 2 304,2 кг - в 2021 году, 2 479,4 кг – в 2022 году.

Согласно прогнозу на 2018 год, производство серебра из руд и концентратов составит 2 047 кг.