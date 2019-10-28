Преимущества карбамида отечественного производства для фермеров - МНЕНИЕ

Карбамид имеет преимущества перед более распространенной селитрой (нитрат аммония).

Об этом рассказала главный специалист по связям с общественностью ОАО "Агролизинг" Айтекин Мамедова.

Карбамид является азотным удобрением и содержит 46% азота, который входит в состав белков растений. При его дефиците образование вегетативной массы замедляется, отмечается плохой рост и бледно-зеленый цвет, желтизна листьев.

С текущего года Азербайджан приступил к производству карбамида на Карбамидном заводе Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в Сумгайытском химико-промышленном парке. Завод годовой мощностью 650-660 тыс. тонн введен в эксплуатацию 16 января этого года. Завод построен в рамках утвержденных президентом Ильхамом Алиевым "Государственной программы по надежному обеспечению населения Азербайджана продовольственными товарами (2008-2015 гг.)" и "Государственной программы по развитию промышленности в Азербайджанской Республике (2015-2020 гг.)".

Продукция завода не только экспортируется, но и продается на внутреннем рынке посредством "Агролизинг".

"Агролизинг" закупил 25 тыс. тонн карбамида

По словам Айтекин Мамедовой, подписан контракт на закупку 25 тыс. тонн карбамида, из которых перевезено 1 500 тонн, остальные объемы будут партиями доставляться для хранения на складах в региональные представительства и районные подразделения.

Эксперт по сельскому хозяйству Ниджат Насирли рассказал, что карбамид - важное удобрение: "Если другие виды минеральных удобрений - фосфорные и калийные – вносятся в почву больше для развития корневой системы, азотсодержащие удобрения распыляют после посева семян, чтобы обеспечить развитие зеленой массы".

Главный специалист по связям с общественностью ОАО "Агролизинг"Айтекин Мамедова "Цена одного мешка карбамида по скидке сейчас 5,88 маната. Ранее он стоил 9 манатов".

Фермерам разъяснят пользу карбамида

А.Мамедова отметила, что сезон карбамида начинается в феврале, с этого месяца и будут организованы выездные продажи: "В ходе организованных на отдаленных территориях продаж мы будем просвещать фермеров, разъясняя им качество карбамида, а также выгоду покупки дешевого отечественного продукта".

Она также рассказала о цене карбамида: "Стоимость одной тонны продукта составляет 490 манатов. С предоставленной государством скидкой карбамид стоит 147 манатов за тонну. Карбамид продается в мешках по 40 кг".

Н. Насирли подчеркнул, что все минеральные удобрения еще с советских времен импортировались, на что тратились миллионы: "Радует, что это удобрение уже производится в Азербайджане".

Выгоды производства карбамида в стране

Эксперт указал на ряд преимуществ производства карбамида в Азербайджане. В первую очередь, удобрения будут своевременно доставляться фермерам. Удобрение следует применять в течение 25 дней в апреле. Ранее из-за бюрократических проволочек или некомпетентных лиц удобрения поздно ввозились в страну, и фермеры не могли их использовать. Производство удобрения в стране теперь дает надежду, по крайней мере, на организацию надежной системы поставок. То есть оно станет доступным фермерам в любое время. Тем самым мы можем гарантировать на 100%, что фермер вырастит свою продукцию. В целом, обеспечение удобрениями очень важный вопрос. Согласно практике, в стране создавались запасы калийных и фосфорных удобрений, но срок использования азотсодержащих удобрений очень мал, поэтому возникают проблемы с их импортом. С этой точки зрения благодаря отечественному производству будет сформирован надежный источник поставок для фермеров".

Эксперт по сельскому хозяйству Ниджат Насирли "Производство карбамида в стране сформирует надежный источник поставок, и расходуемые на импорт средства останутся в стране".

По мнению эксперта, еще один плюс в том, что расходуемые на закупку удобрений средства останутся в стране.

"Третий вопрос заключается в том, что мы сделаем еще один шаг к повышению производительности в растениеводстве - цели, которую мы поставили много лет назад, но пока еще не достигли. Азотные удобрения используются и в других отраслях сельского хозяйства, включая садоводство. Он применяется в качестве подкормки деревьев. Это означает, что производство в Азербайджане косвенно повлияет и на повышение производительности в садоводстве. Мы надеемся, что все удобрения будут производиться в Азербайджане для достижения трех целей – уверенности в качестве, доступности, повышения производительности, изложенной во всех стратегических документах. Известно, что согласно новым правилам субсидирования, которые будут введены с 2020 года, прописано, что желающие получить субсидию фермеры должны использовать минеральные удобрения в пределах нормативов. Это дает нам надежду на решение в 2020 году проблем, с которыми все еще сталкиваются фермеры", - сказал он.