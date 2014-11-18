Правительство России одобрило создание особой экономической зоны в Астраханской области

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ На территории Наримановского района Астраханской области РФ появится особая экономическая зона промышленно-производственного типа, в том числе для стимулирования разработки каспийского шельфа и судостроения. Как сообщает Report, cоответствующее постановление правительства подписал сегодня премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Глава кабмина подчеркнул интерес инвесторов к этому проекту в ходе рабочей встречи с губернатором Астраханской области Александром Жилкиным. "Надеюсь, что эти инвестиции будут реально осуществлены и в результате мы получим и развитие производства в контексте общекаспийского развития, включая шельфовую проблематику, включая судостроительные возможности и целый ряд других проектов", - заявил премьер-министр РФ.

По словам главы региона, вложение средств только в производственную базу оценивается более чем в 10 миллиардов долларов в год.