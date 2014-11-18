 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Правительство России одобрило создание особой экономической зоны в Астраханской области

    ОЭЗ создана для стимулирования разработки каспийского шельфа и судостроения

    Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ На территории Наримановского района Астраханской области РФ появится особая экономическая зона промышленно-производственного типа, в том числе для стимулирования разработки каспийского шельфа и судостроения. Как сообщает Report, cоответствующее постановление правительства  подписал сегодня премьер-министр России Дмитрий Медведев. 

    Глава кабмина подчеркнул интерес инвесторов к этому проекту в ходе рабочей встречи с губернатором Астраханской области Александром Жилкиным. "Надеюсь, что эти инвестиции будут реально осуществлены и в результате мы получим и развитие производства в контексте общекаспийского развития, включая шельфовую проблематику, включая судостроительные возможности и целый ряд других проектов", - заявил премьер-министр РФ.

    По словам главы региона, вложение средств только в производственную базу оценивается более чем в 10 миллиардов долларов в год. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi