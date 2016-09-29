Посол Италии в Азербайджане: Свободные промышленные зоны Азербайджана привлекательны для инвесторов

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Свободные промышленные зоны Азербайджана привлекательны для инвесторов.

Как сообщает Report, об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол Италии в Азербайджане Джампаоло Кутильо на встрече с делегацией Caspian Energy во главе с президентом и главным редактором Caspian Energy International Media Group Наталией Алиевой.

В ходе встречи были затронуты разносторонние темы сотрудничества в рамках Caspian European Club (Caspian Business Club) и Caspian Energy International Media Group, возможности расширения контактов на информационном уровне, а также участие итальянских компаний в международном Caspian Energy Forum, который пройдет в Баку 7 декабря.

Говоря о двусторонних связях между государствами, посол отметил, что за период свыше 3 лет, отношения между Италией и Азербайджаном достигли уровня стратегического партнерства.

"Как известно, президент Азербайджана Ильхам Алиев дважды посетил Италию в 2014 году и в 2015 году. В ходе визита он встречался с нашим президентом и премьер-министром. Это демонстрирует, что политический и двусторонний диалоги находятся на высочайшем уровне. И мы назвали это стратегическим партнерством, что является главным моментом в сотрудничестве. С другой стороны, Азербайджан посетило множество делегаций из Италии, в том числе делегации, представляющие сектор бизнеса, а также правительственные делегации, в том числе наших министров", - подчеркнул посол.

Джампаоло Кутильо отметил, что между Азербайджаном и Италией во всех областях отмечен количественный и качественный рост в двусторонних отношениях. "Это действительно позитивные моменты, которые также затрагивают сферу энергетики в силу значимости Азербайджана для Италии как поставщика энергоносителей", - сказал посол. Однако, продолжил он, позитивная динамика не ограничивается только сферой энергетики, поскольку между странами достаточно хорошо налажено сотрудничество, к примеру, в сферах культуры, торговли, экспортно-импортных операций, и здесь предстоит еще много сделать совместно с Азербайджаном.

Посол отметил привлекательность для европейских инвесторов создаваемых в Азербайджане свободных промышленных зон. "Они привлекательны, поскольку с какого бы ракурса Вы ни смотрели, Азербайджан является транзитным пунктом или ключевым центральным пунктом. Поэтому важно видеть, как Азербайджан воспользуется этим преимуществом. Я знаю, что это является приоритетом для правительства. И наши компании, определенно, заинтересованы в том, чтобы внести свой вклад. В свою очередь, это будет зависеть от их способности прийти в Азербайджан и наладить нужные контакты. Но мы, как правительство, безусловно, готовы содействовать этому процессу, и содействовать привлечению итальянских компаний в промышленные зоны, как, например, в Сумгайыте. Мы также заинтересованы в нефтехимическом секторе. Ряд крупных итальянских компаний работает в Азербайджане в рамках очень важных нефтехимических проектов", - подчеркнул Джампаоло Кутильо.

Говоря о торговом обороте между странами, посол отметил, что за последние пять лет (с 2011 по 2015 год) отмечен интенсивный рост товарооборота между Италией и Азербайджаном.

"2016 год стал особенным годом в силу девальваций в Азербайджане и экономического кризиса. В Азербайджане снизился объем импорта и это нормальное явление для любой страны, где происходит девальвация валюты. Таким образом, в первой половине текущего года отмечено резкое снижение товарооборота – приблизительно на 50% по сравнению с 2015 годом. Но у нас есть основания полагать, что впереди будет постепенное восстановление. Прежде всего, к концу года я прогнозирую значительное улучшение. Пока трудно говорить о цифрах. Но у нас настороженно оптимистичный настрой в отношении двусторонней торговли в следующем году, поскольку Азербайджан в настоящее время осуществляет ряд реформ и мер, которые, мы надеемся, смогут перезапустить экономику. В 2017 году показатели, определенно, будут лучше, чем в 2016 году", - сказал посол.