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Пекин: Работа Tesla в КНР стала успешным примером сотрудничества с США

Пекин: Работа Tesla в КНР стала успешным примером сотрудничества с США Работу Tesla в Китае можно считать успешным примером сотрудничества между КНР и США.
Промышленность
28 апреля 2024 г. 16:52
Пекин: Работа Tesla в КНР стала успешным примером сотрудничества с США

Работу Tesla в Китае можно считать успешным примером сотрудничества между КНР и США.

Как передает Report со ссылкой на Центральное телевидение Китая, об этом заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян на встрече с Илоном Маском.

"Развитие Tesla в Китае можно назвать успешным примером китайско-американского экономического и торгового сотрудничества", - приводит телеканал слова главы китайского правительства. Ли Цян принял Илона Маска в Пекине, куда американский предприниматель прилетел 28 апреля.

По его словам, равноправное сотрудничество и взаимная выгода отвечают коренным интересам КНР и США. Ли Цян также выразил надежду на дальнейшее продвижение китайско-американского сотрудничества. Глава китайского правительства при этом указал на то, что КНР продолжит открывать свои двери иностранным инвестициям и будет создавать благоприятные условия для предприятий с иностранным капиталом.

В свою очередь, Илон Маск отметил, что завод Tesla в Китае является лучшим предприятием компании, добавив, что компания Tesla "намерена продолжать укреплять взаимодействие с Китаем для достижения взаимовыгодных результатов".

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Версия на английском языке China's Li calls Tesla successful example of Sino-US trade cooperation
Версия на азербайджанском языке Pekin: “Tesla”nın Çindəki işi ABŞ ilə uğurlu əməkdaşlığın nümunəsinə çevrilib

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