Пекин: Работа Tesla в КНР стала успешным примером сотрудничества с США

Работу Tesla в Китае можно считать успешным примером сотрудничества между КНР и США.

Работу Tesla в Китае можно считать успешным примером сотрудничества между КНР и США.

Как передает Report со ссылкой на Центральное телевидение Китая, об этом заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян на встрече с Илоном Маском.

"Развитие Tesla в Китае можно назвать успешным примером китайско-американского экономического и торгового сотрудничества", - приводит телеканал слова главы китайского правительства. Ли Цян принял Илона Маска в Пекине, куда американский предприниматель прилетел 28 апреля.

По его словам, равноправное сотрудничество и взаимная выгода отвечают коренным интересам КНР и США. Ли Цян также выразил надежду на дальнейшее продвижение китайско-американского сотрудничества. Глава китайского правительства при этом указал на то, что КНР продолжит открывать свои двери иностранным инвестициям и будет создавать благоприятные условия для предприятий с иностранным капиталом.

В свою очередь, Илон Маск отметил, что завод Tesla в Китае является лучшим предприятием компании, добавив, что компания Tesla "намерена продолжать укреплять взаимодействие с Китаем для достижения взаимовыгодных результатов".