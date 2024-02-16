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Микаил Джаббаров: В 2023 году на 77% больше компаний воспользовались процедурой внутренней переработки товаров

Микаил Джаббаров: В 2023 году на 77% больше компаний воспользовались процедурой внутренней переработки товаров В 2023 году число компаний, воспользовавшихся таможенной процедурой внутренней переработки для экспортных целей, увеличилось на 77% по сравнению с предыдущим годом.
Промышленность
16 февраля 2024 г. 10:50
Микаил Джаббаров: В 2023 году на 77% больше компаний воспользовались процедурой внутренней переработки товаров

В 2023 году число компаний, воспользовавшихся таможенной процедурой внутренней переработки для экспортных целей, увеличилось на 77% по сравнению с предыдущим годом.

Как сообщает Report, об этом исполняющий обязанности министра экономики Азербайджана Микаил Джаббаров написал в соцсети "X".

"Внедрение специальной таможенной процедуры внутренней переработки, которая способствует развитию промышленности и расширению экспортной деятельности, дает положительные результаты. В результате совершенствования и упрощения некоторых правил в этой сфере стоимость импортируемых товаров, прошедших процедуру внутренней переработки с целью дальнейшего экспорта, выросла на 85%, а число компаний, воспользовавшихся этой процедурой, увеличилось на 77%", - говорится в публикации.

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Версия на английском языке Number of companies utilizing inward processing for export activities increases by 77%
Версия на азербайджанском языке Nazir əvəzi: "İxrac məqsədilə daxildə emaldan istifadə edən şirkətlərin sayı 77 % artıb"

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