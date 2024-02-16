Микаил Джаббаров: В 2023 году на 77% больше компаний воспользовались процедурой внутренней переработки товаров

В 2023 году число компаний, воспользовавшихся таможенной процедурой внутренней переработки для экспортных целей, увеличилось на 77% по сравнению с предыдущим годом.

В 2023 году число компаний, воспользовавшихся таможенной процедурой внутренней переработки для экспортных целей, увеличилось на 77% по сравнению с предыдущим годом.

Как сообщает Report, об этом исполняющий обязанности министра экономики Азербайджана Микаил Джаббаров написал в соцсети "X".

"Внедрение специальной таможенной процедуры внутренней переработки, которая способствует развитию промышленности и расширению экспортной деятельности, дает положительные результаты. В результате совершенствования и упрощения некоторых правил в этой сфере стоимость импортируемых товаров, прошедших процедуру внутренней переработки с целью дальнейшего экспорта, выросла на 85%, а число компаний, воспользовавшихся этой процедурой, увеличилось на 77%", - говорится в публикации.