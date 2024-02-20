Mercedes-Benz отзывает 250 тыс. автомобилей во всем мире

Германский автопроизводитель Mercedes-Benz отзывает порядка 250 тыс. автомобилей по всему миру.

Германский автопроизводитель Mercedes-Benz отзывает порядка 250 тыс. автомобилей по всему миру.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство DPA.

В Федеральном управлении по вопросам транспортных средств ФРГ, речь идет о моделях AMG GT, C-Class, CLE, E-Class, EQE, EQS, GLC, S-Class и SL, выпущенных в 2023 году. В Германии, вероятно, отзыву подлежат более 37 тыс. автомобилей.

В управлении отметили, что причина заключается в том, что некоторые предохранители могут не соответствовать требованиям. Это в свою очередь может привести к выходу двигателя из строя. Нельзя также исключать риск возгорания.

Представитель Mercedes сообщил агентству DPA, что в качестве меры предосторожности в таких автомобилях будут заменены определенные детали.