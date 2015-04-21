​"ЛУКОЙЛ" вернется в Иран после снятия санкций

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ Компания "ЛУКОЙЛ" рассматривает проекты по покупке активов в Мексике и Иране.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сказал глава "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов, выступая на международной конференции по нефти в Техасе.

"Да, мы рассматриваем ряд проектов, но это будет не в 2015-16 годах. За эти два года мы должны ввести в эксплуатацию ряд наших мегапроектов. Поэтому мы сконцентрируемся на реализации этих проектов. А после 2016 года потенциал компании ЛУКОЙЛ позволит делать нам приобретения, если эти активы будут экономически эффективными", — заявил Алекперов.

По словам бизнесмена, компания вернется в Иран после снятия санкций.

"Мы до ввода этих ограничений активно работали по геологоразведке и открыли месторождение Анаран. К сожалению, мы были вынуждены уйти после ввода ограничений. Мы надеемся, что те политические диалоги, которые сегодня идут, в среднесрочной перспективе откроют возможность для инвестирования на территории Ирана. Мы бы хотели на это месторождение вернуться", — заявил Алекперов.